Durch die Auflösung der Gruppe, über die Emmi durch die ZMP Invest informiert wurde, erhöht sich der bisherige Streubesitz der Emmi-Aktien, wie Emmi am Freitagabend mitteilte. So liegt der so genannte Free Float nun bei 46,65 Prozent, bisher waren es 41,56 Prozent. Die restlichen 53,35 Prozent hält weiterhin die ZMP Invest AG.