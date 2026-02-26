Langfristig hält der Konzern an seinen Finanzzielen und damit an einem eher konservativen Ausblick fest. Die Dividende soll aber weiter jährlich steigen, wie das Management betonte. Für 2025 werden 17,50 Franken je Aktie - ein Franken mehr als im Jahr davor - vorgeschlagen. Insgesamt sieht sich Emmi dank lokaler Marktverankerung, Innovation und Positionierung im Spannungsfeld von Gesundheit und Genuss gut für weiteres Wachstum gerüstet.