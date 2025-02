«Wir haben die eigenen Prognosen übertroffen, dank eines beschleunigten Wachstums in allen Bereichen, vor allem im zweiten Halbjahr», sagte Emmi-Chefin Ricarda Demarmels an einer Medienkonferenz in Luzern. Das Geschäft florierte insbesondere in Süd- und Nordamerika sowie in den Nischen mit dem konsumfertigen Kaffee Caffè Latte, dem Spezialitätenkäse wie Kaltbach und den Premium-Desserts. Diese machten nach dem Zukauf der französischen Mademoiselle-Desserts-Gruppe etwa 17 Prozent des Umsatzes aus.