Emmi habe den Verkauf der Gläsernen Molkerei, die mit über 120 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro erzielt, nach eingehender Prüfung vollzogen. Dabei sei die auf Turnaround-Situationen spezialisierte Mutares zum Zug gekommen. Mutares sei in der Lage, in Schieflage geratene Firmen zurück in die Erfolgsspur zu bringen.