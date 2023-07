Mutares sei in der Lage, die in der Krise steckende Molkerei operativ zurück in die Erfolgsspur zu bringen, hofft Emmi. Zuletzt hat die Inflation und damit verbunden die sinkende Bereitschaft der Konsumenten, für Biomilch etwas tiefer in die Taschen zu greifen, belastet. Emmi nahm im Jahr 2022 einen Abschreiber in Höhe von 13 Millionen Franken vor.