Ein fürsorglicher Führungsstil zahle sich also aus, hiess es von der UZH in einer Mitteilung vom Donnerstag. Für die Studie, die im Fachblatt «Academy of Management Discoveries» veröffentlicht wurde, analysierten die Forschenden Daten von 510 Telefonkonferenzen zwischen CEOs und Finanzanalystinnen und -analysten und Investorinnen und Investoren von 448 grossen US-Unternehmen während der Corona-Pandemie.