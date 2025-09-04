Die erste Zeichnungsfrist läuft laut der Mitteilung vom 15. September bis zum 31. Oktober 2025 und habe einen Umfang von 200 bis 250 Millionen Franken. Das Startkreditportfolio bestehe aus 11 Mehrfamilienhäusern im Kanton Zürich mit einem Kreditvolumen von rund 170 Millionen Franken. Darüber hinaus umfasse die Pipeline Immobilienwerte von über einer Milliarde Franken.