Die Schaffung der neuen Anlagegruppe sei eine Antwort auf die veränderten Marktbedingungen, hiess es. So würden sich professionelle Investoren von Anlageimmobilien zunehmend mit regulatorischen Hürden sowie restriktiverem Verhalten von Banken und Versicherungen konfrontiert sehen.
Die neue Anlagegruppe verfolge eine Whole-Loan-Strategie mit einer maximalen Belehnung von 80 Prozent des Verkehrswerts, teilte Empira weiter mit. Ergänzend würden Projektentwicklungen und gewerbliche Objekte in begrenztem Umfang berücksichtigt. Ziel seien stabile laufende Ausschüttungen.
Die erste Zeichnungsfrist läuft laut der Mitteilung vom 15. September bis zum 31. Oktober 2025 und habe einen Umfang von 200 bis 250 Millionen Franken. Das Startkreditportfolio bestehe aus 11 Mehrfamilienhäusern im Kanton Zürich mit einem Kreditvolumen von rund 170 Millionen Franken. Darüber hinaus umfasse die Pipeline Immobilienwerte von über einer Milliarde Franken.
Die Empira Group hat ihren Hauptsitz in Zug und unterhält weitere Büros in Deutschland, Luxemburg, den USA, Grossbritannien, Schweden und Österreich. Ende 2024 hatte Partners Group die Immobilienplattform übernommen.
sc/
(AWP)