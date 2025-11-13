Auf dem 31'000-Quadratmeter-Areal entsteht bis 2029 ein autofreies Quartier mit rund 230 Wohnungen, Gewerbeflächen und Kindergarten. Über 15 Prozent der Wohnfläche sind als preisgünstige Einheiten geplant. Das Projekt setze auf energieeffiziente Bauweise, Photovoltaik und begrünte Dächer.
Empira baute parallel ein lokales Team unter Reimer Siegert auf und strukturierte den Ankauf als Co-Investment für qualifizierte Anleger; die Finanzierung stellte ein Bankenkonsortium bereit.
Die Empira Group mit Hauptsitz in Zug ist ein Investmentmanager mit Fokus auf Immobilieninvestitionen in Europa und den USA. Sie verwaltet ein Vermögen von rund 10 Milliarden US-Dollar.
to/ra
(AWP)