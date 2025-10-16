Geschäft in Asien läuft wächst

Darüber hinaus stellten höhere Zölle und handelspolitische Spannungen die weltweiten Lieferketten infrage und sorgten für Verunsicherung, hiess es weiter. In den USA komme erschwerend dazu, dass sich Firmen und Konsumenten aus Sorge vor steigenden Teuerungsraten in ihren Anschaffungen zurückhielten. Immerhin stellt Ems die dort verkauften Produkte fast nur im Land selber her oder sie sind als wichtige Spezialitäten von Zöllen befreit.