An der Börse schreiten die Anleger zu Verkäufen, obschon der Umsatzrückgang angesichts der negativen Nachrichten anderer Autozulieferer gemäss Analysten abzusehen war. Die im bisherigen Jahresverlauf relativ gut gelaufenen Aktien kosten am Nachmittag gut 3 Prozent weniger als am Vortag.