«Wir sind im Gegensatz zu anderen Unternehmen in der Lage, in die Offensive zu gehen», sagte die Firmenlenkerin. «Wir müssen nicht abbauen, sondern können das Gegenteil tun», sagte Martullo. Das komme auch bei den Kunden gut an, weil sich Ems mit diesem Vorgehen auch als ein für die Zukunft verlässlicher Partner erweise.