Unter dem Strich stand ein Reingewinn von 467 Millionen Franken - ein Plus von 1,2 Prozent. Pro Aktie ist das ein Gewinn von 19,95 Franken. Davon werden insgesamt 18,40 Franken je Aktie als Dividende ausgeschüttet - im Vorjahr hatte es 17,25 Franken pro Anteil gegeben.