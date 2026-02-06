Geholfen hat eine Verkaufsoffensive mit profitablen Neugeschäften. Auch die Ausschüttung an die Aktionäre steigt. Wie das von der SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher geführte Unternehmen am Freitag mitteilte, ging der Umsatz um 5,8 Prozent auf 1,95 Milliarden Franken zurück. Um Währungseffekte bereinigt sanken die Einnahmen um 2,4 Prozent. Der Absatz lag aber über den Vorjahreswerten, betonte Ems.