Höhere operative Profitabilität

Der Fokus auf Spezialitäten war laut Ems massgeblich für eine höhere operative Profitabilität verantwortlich. In Zahlen ausgedrückt nahm das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 4,7 Prozent auf 310 Millionen Franken zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 30,6 Prozent. Mit den Ergebnissen lag Ems über den Erwartungen der Analysten.