Verschiedene Geldquellen

Stamatelopoulos hatte jüngst der Deutschen Presse-Agentur gesagt, die Finanzierung der Investitionen in diesem Jahrzehnt seien auch für die EnBW «eine echte Herkulesaufgabe». In einer Stellungnahme nun ist von einem überdurchschnittlich hohen Kapitalbedarf die Rede, «der bei weitem nicht allein durch die Verwendung von operativen Erträgen gedeckt werden kann». Neben der Beteiligung von Dritten an Tochterunternehmen und Projekten besorgt sich die EnBW seit Jahren auch Fremdkapital an den internationalen Kapitalmärkten. Hier ist es wichtig, dass Fremd- und Eigenkapital in ausgewogenem Verhältnis zueinander stehen.