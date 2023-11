Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Das Management bestätigte die Jahresprognose für 2023, wie das Unternehmen am Montagabend in Hamburg mitteilte. Im dritten Quartal setzte sich die Ergebnisentwicklung aus dem ersten Halbjahr fort: Neu in Betrieb genommene Anlagen und eine Übernahme in Italien sorgten zwar für Wachstum. Angesichts niedrigerer Strompreise und dem Einfluss der im Vergleich zur Stromerzeugung geringeren Service-Margen sank jedoch der operative Gewinn. Dabei schnitt Encavis leicht besser ab als von Analysten im Vorfeld erwartet. Die Aktie war am Dienstag bewegt.

14.11.2023 12:32