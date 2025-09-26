Die letzten beiden Wochen waren Technologiewerte noch sehr gefragt. Dabei stützten die Hoffnungen auf den anstehenden nächsten Aufschwung im Halbleitermarkt wie auch positive Unternehmensdaten. Daneben war auch der KI-Hype ein Kurstreiber. Jetzt hat sich die Stimmung gedreht. Daher könnte auch der eine oder andere Anleger dazu geneigt sein, Gewinne mitzunehmen, ist im Markt zu hören.