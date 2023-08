Das China-Geschäft verliert für die deutschen Exporteure an Gewicht: Im ersten Halbjahr 2023 gingen nur noch 6,2 Prozent der Ausfuhren in die Volksrepublik, wie aus Reuters am Freitag vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das ist der niedrigste Wert seit 2015. Zum Vergleich: 2020 hatte der Anteil mit 7,9 Prozent noch ein Rekordhoch erreicht, ging aber 2021 auf 7,5 Prozent und 2022 auf 6,8 Prozent zurück. Der Abstand zum Erzrivalen USA wächst damit: In die grösste Volkswirtschaft der Welt gingen in den ersten sechs Monaten dieses Jahr rund zehn Prozent der deutschen Exporte, die damit wichtigster Abnehmer von Waren "Made in Germany" blieb - vor Frankreich, den Niederlanden und China.