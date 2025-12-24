Der Unfall hatte sich gegen Mittag oberhalb der Talstation eines Sessellifts ereignet. Als die junge Frau, eine gute Skifahrerin mit Helm und Skibrille, die Talstation erreichen wollte, war sie gegen ein Seil geprallt, das einen Sicherheitsbereich um den Sessellift abgrenzte. Der Sturz war so heftig, dass sie ihren Helm und ihre Skibrille verlor und einige Stunden später im Spital starb.