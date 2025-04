Innovation als Motor des Erfolgs

Gleichzeitig investierte der Spezialist für Messtechnik und Automatisierungslösungen im vergangenen Jahr so viel wie noch nie. Fast 350 Millionen Euro flossen in neue Gebäude, Anlagen und IT. Auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung lagen mit knapp 276 Millionen über dem Vorjahresniveau.