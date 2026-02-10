Vorgeschlagen wird er dafür einstimmig vom Familienrat, teilte das Baselbieter Familienunternehmen am Dienstag mit. Steven Endress, der 47-jährige Enkel des Firmengründers, ist seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrats und war zuvor zwölf Jahre für Endress+Hauser Grossbritannien tätig, unter anderem als Geschäftsführer.
Auch im Familienrat übernimmt die nächste Generation mehr Verantwortung. So wird Sandra Genge den Angaben zufolge künftig stellvertretende Vorsitzende und folgt damit in dieser Rolle auf Urs Endress. Sie ist zudem als Nachfolgerin von Klaus Endress vorgesehen, der dem Familienrat seit dessen Gründung im Jahr 2001 vorsteht und seinen Rückzug für 2027 bereits vor einiger Zeit angekündigt hatte.
Endress+Hauser ist im Bereich Mess- und Automatisierungstechnik tätig und beschäftigt weltweit rund 17'000 Mitarbeitende.
ka/uh
(AWP)