Auch im Familienrat übernimmt die nächste Generation mehr Verantwortung. So wird Sandra Genge den Angaben zufolge künftig stellvertretende Vorsitzende und folgt damit in dieser Rolle auf Urs Endress. Sie ist zudem als Nachfolgerin von Klaus Endress vorgesehen, der dem Familienrat seit dessen Gründung im Jahr 2001 vorsteht und seinen Rückzug für 2027 bereits vor einiger Zeit angekündigt hatte.