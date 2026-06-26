Der Messtechnikspezialist Endress+Hauser hat diesen Monat zwei neue Vertriebsgebäude in den USA eröffnet. Diese befinden sich in Greenwood (Indiana) und Edgmont (Pennsylvania), wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Mit den Investitionen stärke das Unternehmen seine Präsenz in den USA und intensiviere die Zusammenarbeit mit regionalen Vertriebs- und Servicepartnern.