In Greenwood investierte Endress+Hauser rund 44 Millionen Euro in ein 9800 Quadratmeter grosses Gebäude. Dieses wird die neue Firmenzentrale des Partners George E. Booth und beherbergt rund 190 Mitarbeitende beider Unternehmen. Insgesamt beschäftigt Endress+Hauser auf dem Campus Greenwood knapp 670 Mitarbeitende.
Am Standort Edgmont entstand gemeinsam mit Eastern Controls ein 8200 Quadratmeter grosses Gebäude. Dort unterstützen rund 90 Mitarbeitende beider Unternehmen Kunden mit Prozessmesstechnik und Automatisierungslösungen.
Endress+Hauser ist laut den Angaben seit 1970 in den USA aktiv und zählt dort zu den führenden Anbietern von Mess- und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen produziert unter anderem in Greenwood (Indiana), Anaheim und Rancho Cucamonga (Kalifornien) sowie Ann Arbor (Michigan).
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(AWP)