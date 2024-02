Und auch im laufenden Jahr will Endress+Hauser weiter wachsen. Dies unterstreiche auch der «rekordhohe» Auftragsbestand zu Jahresbeginn, wie es weiter heisst. Die geprüften Geschäftszahlen für 2023 will Endress+Hauser am 16. April 2024 im Rahmen einer Bilanzmedienkonferenz vorstellen.