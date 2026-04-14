Der Gewinn belief sich noch auf 321,3 Millionen Euro und lag damit um rund 20 Prozent unter dem Vorjahr. Das Ergebnis sei von der Stärke von Euro und Schweizer Franken belastet worden, wird Finanzchef Luc Schultheiss in der Mitteilung zitiert, der Gewinn liege aber auf «gutem Niveau». Daneben hätten sich die Kosten der Übernahme der Gasanalyse- und Gasmesstechnik niedergeschlagen.