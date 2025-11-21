Nach dem Ausbruch eines Feuers auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien sollen die Verhandlungen heute fortgesetzt werden. «Es liegt noch viel Arbeit vor uns, und wir hoffen, dass alle Vertragsparteien sich dieser Arbeit im Geiste der Solidarität und Entschlossenheit anschliessen werden, um ein erfolgreiches Ergebnis der Konferenz zu erzielen», hiess es am Vorabend von den Vereinten Nationen.