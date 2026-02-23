Der italienische Energieversorger Enel will zukünftig mehr Geld investieren. Von 2026 bis einschliesslich 2028 sollen 53 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, teilte das Unternehmen am Montag in Rom bei einem Kapitalmarkttag mit. Ein grosser Teil des Geldes soll in den Ausbau des Energienetzes fliessen sowie in die Erweiterung des Portfolios mit Windenergie und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bei Enel bislang 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen.