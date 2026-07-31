Enel-Anleger brauchten in diesem Jahr bislang starke Nerven - vor allem in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres hatte die Aktie stark geschwankt. Anschliessend ging es von April bis Ende Mai überwiegend seitwärts mit leichter Abwärtstendenz. Anfang Juni startete dann ein Erholungsversuch bis nahe an das Ende Februar erreichte Hoch, der aber Mitte Juli abbrach. Seitdem bewegt sie sich wieder überwiegend seitwärts und hat sich so seit dem Jahreswechsel rund zehn Prozent verteuert.