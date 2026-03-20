Die IEA - die die Interessen der ‌Ölverbraucherländer vertritt - bringt ein verstärktes Arbeiten im Homeoffice ins Spiel. Zudem regt sie eine Senkung des Tempolimits auf Autobahnen an, das es anders als in Deutschland in vielen Ländern gibt. Sie empfiehlt, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mindestens zehn ​Kilometer pro Stunde herabzusetzen. IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol erklärte in Paris, dies sei «eine Liste sofortiger ​und konkreter Massnahmen», um den Verbrauch zu senken. Die IEA ​hatte bereits Anfang des Monats die Freigabe einer Rekordmenge von 400 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven beschlossen, um den Anstieg ‌der Rohölpreise zu bekämpfen.