Mit 10 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (Urek-S) beantragt, nicht auf eine entsprechende Vorlage des Bundesrats einzutreten. Das teilten die Parlamentsdienste am Dienstag mit. Nun ist die kleine Kammer am Zug. Folgt sie in der Herbstsession diesem Antrag, wird das Gesetz per Ende Jahr auslaufen, womit auch die Finanzhilfen nicht länger bereitstehen würden.