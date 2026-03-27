Zum anderen habe die Niederlage im Rechtsstreit mit der eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) den Gewinn wesentlich beeinflusst. Dabei ging es um die nachträgliche Beurteilung der Elektrizitätstarife aus den Jahren 2009 und 2010 durch die Regulierungsbehörde. Im Dezember hat das Bundesgericht einen Entscheid der Vorinstanz zu Lasten von EWB revidiert.