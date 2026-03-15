Der Krieg sorge für die «grösste Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des globalen Ölmarktes», teilte die IEA mit. Die Notfallmassnahme sei ein wichtiger Puffer. Der wichtigste Faktor für die Wiederherstellung stabiler Lieferungen sei jedoch, dass der Schiffverkehr wieder regulär durch die Strasse von Hormus laufen könne. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die Meerenge ist wegen des Krieges praktisch zum Erliegen gekommen./lkl/DP/he