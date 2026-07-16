In den letzten zwei Jahren entfielen auf die führenden Verarbeiter dieser Rohstoffe - Indonesien bei Nickel und China bei anderen wichtigen Energiemineralien - mehr als drei Viertel des gesamten Wachstums bei der Verarbeitung. Auf mehreren Märkten, darunter Mangan, Nickel und Graphit, stamme praktisch das gesamte Angebotswachstum in diesem Zeitraum von dem jeweils marktbeherrschenden Anbieter, teilte die IEA in Paris mit. Exportbeschränkungen führten inzwischen dazu, dass diese hohe Konzentration zu einer wirtschaftlichen Herausforderung werde.