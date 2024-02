An den Unternehmensanteilen ändere sich aber nichts, heisst es weiter in der Mitteilung vom Mittwoch. Entsprechend bleiben beide Firmen mit je 50 Prozent an naturenergie sharing beteiligt. Das Carsharing-Unternehmen, das rein batterie-elektrische Fahrzeuge und Ladesäulen mit 100 Prozent Ökostrom anbietet, wurde bereits 2014 gegründet. Derzeit stehen 176 Fahrzeuge an 84 Standorten zur Verfügung.