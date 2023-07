Der Betriebsertrag nahm im ersten Semester 2023 um rund 30 Prozent auf 973 Millionen Euro zu, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Montag mitteilte. Dazu habe eine positive Absatzentwicklung beigetragen. Andererseits widerspiegle dieses Ergebnis auch das höhere Strompreisniveau.