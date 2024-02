Beim Stromversorger Energiedienst kommt es zu Wechseln im Verwaltungsrat: Christoph Müller und Pierre Kunz werden an der Generalversammlung vom 23. April nicht erneut als Verwaltungsräte kandidieren. Neu sollen die Wirtschaftsingenieurin Selma Lossau und der Genfer Manager Farid Safi in das Aufsichtsgremium gewählt werden, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

21.02.2024 18:36