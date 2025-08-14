Die tatsächliche Preisreduktion hängt vom individuellen Stromverbrauchsverhalten ab. Die BKW nennt als Beispiel einen Haushalt mit Fünfzimmerwohnung und einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden. Für diesen Haushalt würde der Strompreis für das Standard-Stromprodukt «Energy Blue» um rund 40 Franken pro Jahr sinken.