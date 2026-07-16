Verteidigungsminister veröffentlicht Abschiedsbotschaft

Verteidigungsminister Fedorow gab am Mittwoch zu verstehen, dass es für ihn nach nur etwa sechs Monaten im Amt keine Aussicht auf eine weitere Nominierung gibt. «Es war eine grosse Ehre, dem ukrainischen Volk auf dem Posten des Verteidigungsministers zu dienen», schrieb er bei Telegram. Er bedauere, nicht noch mehr Mitarbeiter entlassen zu haben, die Reformen gebremst hätten. Einen Post auf X versah er mit Fotos aus seiner kurzen Amtszeit, die ihn auch mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zeigen.