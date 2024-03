Der italienische Energiekonzern Eni will mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll 2024 um gut sechs Prozent auf 1,00 Euro je Aktie steigen, teilte der Energiekonzern am Donnerstag auf seinen Kapitalmarkttag mit. Gleichzeitig plant das Unternehmen, eigene Aktien für 1,1 Milliarden Euro zurückzukaufen, mit der Option, den Betrag auf bis zu 3,5 Milliarden Euro zu erhöhen. Die Aktien des Unternehmens fielen in Mailand um bis zu 2,2 Prozent.

14.03.2024 15:36