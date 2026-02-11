Wegen des Treibstoffmangels auf Kuba stellen nun auch russische Fluggesellschaften ihre Flüge in den Karibikstaat ein. Wie die Airlines Rossiya und Nordwind mitteilten, werden Reisende nur noch aus ihren kubanischen Urlaubszielen nach Russland zurückgeflogen. Zuvor hatten bereits andere internationale Airlines ihre Verbindungen nach Kuba ausgesetzt oder angepasst. Der sozialistische Inselstaat erhält wegen des Drucks aus den USA seit mehr als einem Monat keine Öllieferungen mehr aus dem Ausland. Moskau ist einer der engsten Verbündeten Kubas.