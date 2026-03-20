Persisches Neujahrsfest von Krieg überschattet

In der Region überschatten die gegenseitigen Angriffe hohe Feiertage. Mit dem Fastenbrechen Eid al-Fitr endet der heilige Fastenmonat Ramadan und im Iran beginnt am Freitagabend das persische Neujahrsfest. Noch am Morgen griffen Kampfflugzeuge Ziele in Teheran an, wie Augenzeugen und staatliche Medien berichteten. Israel bombardierte nach eigenen Angaben Stellungen der iranischen Führung in der Gegend der Stadt Nur im Norden des Landes. Die Iraner hofften, dass Israel und die USA ihre Luftangriffe über Neujahr aussetzen.