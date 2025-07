MALMAISON (awp international) - Der französische Konzern Schneider Electric hat im ersten Halbjahr dank der anhaltend hohen Energietechnik-Nachfrage so viel umgesetzt wie noch nie. Ausserdem zog der operative Gewinn kräftig an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ebita) sei in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um vier Prozent auf 3,5 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ohne die Folgen des starken Euro wäre der operative Gewinn um knapp sieben Prozent gestiegen.