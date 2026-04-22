Das Unternehmen profitierte im ersten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Netztechnik und Gasturbinen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 9,34 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sprang von zuvor 264 Millionen auf 4,75 Milliarden Dollar hoch. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte das bereinigte Ergebnis 896 Millionen Dollar. Die Zahlen fielen besser aus als am Markt erwartet.
Die Aktie kletterte im frühen US-Handel um knapp 13 Prozent nach oben und setzte damit ihren guten Lauf in diesem Jahr fort. Bislang kommt das Papier seit dem Jahreswechsel auf Kursgewinne von 71 Prozent. In diesem Sog stieg auch die im Dax notierte Siemens Energy. Der deutsche Energietechnikkonzern legt seine Zahlen im Mai vor./nas/tav/he
(AWP)