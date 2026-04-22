Der US-Energietechnikkonzern GE Vernova erhöht nach einem starken ersten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr. Demnach dürfte der Umsatz 2026 bei 44,5 bis 45,5 Milliarden US-Dollar liegen, wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch in Cambridge mitteilte. Das sind jeweils 500 Millionen Dollar mehr als zuvor angepeilt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 12 bis 14 Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr, als vom Management bisher in Aussicht gestellt.