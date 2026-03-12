Der Oldenburger Energieversorger EWE rechnet trotz rasant gestiegener Weltmarktpreise für Gas infolge der Eskalation im Nahen Osten vorerst nicht mit steigenden Preisen für Verbraucher. «Wir haben wie immer Gasmengen für unsere Kunden beschafft», sagte EWE-Chef Stefan Dohler der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben einen sehr hohen Anteil von Festpreisverträgen, die Preise in der Regel für eine Laufzeit von einem Jahr garantieren. Da machen wir keine Abstriche.»