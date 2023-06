Energieversorger in Europa wappnen sich gegen eine Welle von Cyber-Angriffen, die im Zuge der Invasion Russlands in der Ukraine weiter an Stärke zunehmen könnte. Die Digitalisierung von Strom-Zählern und -netzen, Wind- oder Solarkraftwerken eröffnet den Angreifern neue Einfalls-Tore in der kritischen Infrastruktur. Die ungeklärten Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee im September 2022 haben ein Schlaglicht auf die Verwundbarkeit von Energieanlagen geworfen. Regierungen und die Wirtschaft sind alarmiert.