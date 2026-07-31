In den ersten sechs Monaten des Jahres sank dieses Ergebnis um 3,3 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro, was auf die geringere Gasnachfrage in Frankreich und die Abschaltung von Atomreaktoren in Belgien zurückzuführen war. Auch der Umsatz, sowie das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) waren rückläufig. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg derweil um fast 14 Prozent auf gut 3,3 Milliarden Euro, unter anderem Dank weniger Abschreibungen und einer geringeren Steuerlast./lew/nas/jha/