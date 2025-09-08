Aus Respekt vor seiner Lebensleistung schlossen alle Armani-Geschäfte von 15.00 Uhr an für den Rest des Tages. Der Milliardenkonzern hat mehr als 600 Boutiquen rund um die Welt. «Zum Andenken an Herrn Armani bleiben die Geschäfte der Gruppe heute, am 8. September 2025, anlässlich seiner Beerdigung ab 15:00 Uhr bis zum Ende des Tages geschlossen», hiess es etwa auf einem Schild vor einer Filiale auf der Düsseldorfer Königsallee./rme/DP/jha