Die Rivella AG ist zu 100 Prozent im Besitz von Alexander und Tano Barth. Seit dem vergangenen Jahr sind die beiden Co-Aktionäre des Unternehmens. Der gelernte Rechtsanwalt Tano Barth ist seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrates von Rivella und Miroma mit Sitz in Rothrist AG.