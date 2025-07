Der Staatschef und seine Ehefrau Brigitte waren am Morgen in England angekommen. Empfangen wurden sie von der Königsfamilie, unter anderem eine Kutschfahrt mit König Charles III. und Königin Camilla sowie eine Führung durch eine Sonderausstellung auf Schloss Windsor standen auf dem Programm. Macron ist das erste europäische Staatsoberhaupt, das seit dem Brexit zu einem Staatsbesuch in Grossbritannien zu Gast ist./mj/DP/men