Falls die Frist nicht verlängert wird, beginnt die Nachfrist am 13. November 2024 und endet am 26. November 2024 (16.00 Uhr). Das Angebot soll dann am 10. Dezember 2024 vollzogen werden und anschliessend werden die ENR-Aktien gemäss den Plänen von Valartis von der SIX dekotiert.