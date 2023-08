Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft ENR Russia Invest ist im ersten Halbjahr 2023 in die roten Zahlen abgerutscht. Dies sei vor allem auf die starke Abwertung des Rubels gegenüber dem Schweizer Franken im Berichtszeitraum zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

24.08.2023 08:00